Milano-Cortina 2026 la Rai gongola | cifre clamorose

La Rai festeggia perché le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno portato ascolti record, soprattutto su Raisport. La copertura degli eventi sportivi ha attirato milioni di telespettatori, rendendo questa estate una delle più viste per la televisione pubblica. Klaus Davi presenta

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Raisport) Periodo d'oro per Rai Sport che con le Olimpiadi di Milano-Cortina sta facendo il pieno di ascolti. Rai 2 sta letteralmente volando grazie soprattutto alle imprese dei nostri atleti. Domenica 15 febbraio altra giornata epica con il record di medaglie ai Giochi Invernali e il secondo oro di Federica Brignone che ha appassionato davanti alla tv quasi 2,3 milioni di spettatori col 28% di share nella prima manche dello slalom gigante e oltre 4,6 milioni col 31% nella seconda decisiva per il trionfo della nostra campionessa. Al termine dell'undicesima giornata dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, l'ITALIA occupa con orgoglio la seconda posizione nel medagliere forte del nuovo primato nazionale di 9 gare vinte, due in più rispetto alla trionfale edizione di Lillehammer del 1994.