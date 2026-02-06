Olimpiadi Milano-Cortina 2026 le cifre da capogiro | quanto costa la cerimonia d’apertura

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sta facendo salire l’asticella dei costi. Gli organizzatori stimano una cifra da capogiro, e tutti i dettagli vengono pianificati con attenzione per evitare sorprese. L’evento promette di essere uno dei più spettacolari di sempre, ma dietro le quinte si lavora duramente per rispettare il budget e garantire che tutto fili liscio.

Alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 nulla può essere lasciato al caso, a partire dalla cerimonia d'apertura. Per il grande evento inaugurale la Fondazione che organizza i Giochi ha ingaggiato ospiti di fama internazionale, volontari, musicisti e un cast proveniente da tutto il mondo. Ma quanto è costata davvero questa imponente macchina organizzativa? Olimpiadi Milano-Cortina 2026: la cerimonia d'apertura. Venerdì 6 febbraio si svolgerà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Per l'occasione, lo stadio G. Meazza di San Siro si trasformerà nel Milano San Siro Olympic Stadium, ospitando uno spettacolo definito come "un invito esteso, un abbraccio condiviso, che celebra l'unicità italiana e il Made in Italy ".

