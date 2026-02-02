Buonfiglio | Milano Cortina al via sport costruisca ponti Coventry | Grazie all’impegno italiano gli atleti brilleranno alle Olimpiadi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Milano per prendere parte alle grandi settimane che precedono le Olimpiadi invernali del 2026. Ha incontrato i membri del Cio a Palazzo Marino e ha assistito all’apertura della sessione del Comitato Olimpico Internazionale alla Scala. La città si prepara a ospitare l’evento, mentre gli atleti italiani si fanno già notare per il loro impegno e le loro speranze di brillare in Italia.

(Adnkronos) – La settimana che accompagna al via di Milano Cortina 2026 si apre con l'arrivo a Milano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Palazzo Marino per la presentazione dei membri del Cio e poi al Teatro alla Scala per l'apertura della 145esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale. "I Giochi – ha sottolineato il.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Coventry, presidente Cio: «Olimpiadi entusiasmanti. Ho visto tutti gli impianti di Milano Cortina. Toccheremo luoghi iconici per gli sport invernali» Il presidente del Cio ha espresso entusiasmo per le Olimpiadi di Milano Cortina, dicendo di aver visitato tutti gli impianti e di essere impaziente di vedere di persona i luoghi iconici degli sport invernali. Milano-Cortina, è ufficiale: Federica Brignone alle Olimpiadi. Quanti sono gli atleti italiani Milano-Cortina 2026 si avvicina e Federica Brignone è confermata come atleta italiana alle Olimpiadi invernali. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Buonfiglio tedoforo di Milano Cortina 2026. Orgoglioso di vivere questa emozione; Buonfiglio: Milano Cortina 2026? Aspettative di grande successo, sicurezza ha sempre funzionato; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il presidente CONI Luciano Buonfiglio: Siamo pronti a fare la storia; Milano Cortina 2026, ecco la wine list con i 26 vini olimpici nei calici di Casa Italia. Buonfiglio: Milano Cortina al via, sport costruisca ponti. Coventry: Grazie all'impegno italiano gli atleti brilleranno alle OlimpiadiAperta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la 145esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale, a 4 giorni dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali. Malagò: 'Messaggio ... adnkronos.com MILANO-CORTINA, BUONFIGLIO: MOVIMENTO OLIMPICO FARO DI PACE E UNITÀRoma, 2 feb - Il Movimento Olimpico deve e dovrà ergersi sempre come un faro eterno di pace, di unità e di sconfinato spirito di umanità. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, inte ... 9colonne.it Manca sempre meno a Milano-Cortina 2026 Dalle grandi città ai territori alpini, i Giochi Invernali tornano in Italia con un’Olimpiade diffusa, nuovi sport e una Cerimonia di Apertura pensata come un evento globale. Scorri il carosello per scoprire quando, d - facebook.com facebook #Doping, il primo caso di #MilanoCortina 2026: l'azzurra #RebeccaPassler positiva al #Letrozolo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.