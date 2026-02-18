Milano-Cortina 2026 altro che medaglie | sono le ?pins? i trofei per i collezionisti olimpici

Milano ha conquistato l’attenzione degli appassionati di collezionismo grazie alle medaglie e ai trofei delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, considerati veri e propri “pins” da collezione. Durante l’evento, i visitatori hanno scoperto oggetti unici e molto richiesti, come spille e ricordi ufficiali che si stanno rapidamente diffondendo tra i collezionisti. La città si trasforma così in un punto di ritrovo per chi cerca pezzi rari legati a questa edizione olimpica.

Inviata a Milano Nei suoi giorni olimpici, Milano non solo patria degli sport invernali ma anche meta preferita dai collezionisti di tutto il mondo. Dal Castello Sforzesco a piazza Duomo fino a CityLife, in ogni angolo della città si scovano appassionati pronti a scambiare spillette di ogni tipo, epoca e colore. Cuore di questo mercato parallelo di Milano Cortina 2026 è l'Official Pin Olympic Trading Center di via Carlo de Cristoforis, a pochi passi da Porta Garibaldi. Oltre a vendere le spillette più originali e introvabili, lo store, aperto fino al 22 febbraio, è diventato la base perfetta per gli scambi tra collezionisti.