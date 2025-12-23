Realizzate in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026 . YesMilano presenta le Official City Pins, realizzate in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026 e riconosciute come Official Product dell’evento. La campagna, dal titolo “Take Home a Piece of Milano”, partirà oggi, martedì 23 dicembre, e proseguirà fino al 6 gennaio 2026, con 500 spazi pubblicitari out of home e oltre 300 schermi digitali a partire da lunedì 29 dicembre. La collezione di quattordici pins celebra Milano attraverso i suoi quartieri e i monumenti simbolo della città: Duomo e Castello Sforzesco in chiave olimpica e paralimpica, Torre Velasca, San Siro, Panettone e i quartieri Brera, Sarpi, Isola, NoLo, Porta Romana, Porta Venezia e Navigli. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - YesMilano lancia le Official City Pins per Milano Cortina 2026

Leggi anche: SEA Milan Airports entra tra gli Official Supporter dei Giochi Milano Cortina 2026

Leggi anche: Milano-Cortina 2026: la fiamma olimpica arriva in città, pronto il “City Celebration”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Accesa la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026