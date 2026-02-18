Milano bosco della droga | indagine estesa 4 agenti interrogati per favoreggiamento e ritardi nei soccorsi

A Milano, l’indagine sul decesso di un pusher nel “bosco della droga” si allarga. La procura ha interrogato quattro agenti di polizia, accusati di favorire il traffico e di aver ritardato i soccorsi. Secondo fonti vicine alle indagini, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto gli agenti arrivare sul luogo troppo tardi, mentre il giovane era già in difficoltà. La vicenda ha scatenato molte polemiche sulla gestione delle emergenze nel parco. La procura continua a raccogliere informazioni per chiarire i fatti.

Pusher ucciso a Rogoredo, 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e ritardo nei soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antidroga, e ora quattro poliziotti sono sotto inchiesta per favoreggiamento e ritardo nei soccorsi.

