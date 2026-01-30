Naufragio di Cutro prima udienza processo su ritardi nei soccorsi

Questa mattina si è aperto il processo sui ritardi nei soccorsi al naufragio di Cutro. Sei militari sono sotto accusa e ascoltano le accuse di aver ritardato le operazioni di salvataggio. La vicenda ha scatenato molte proteste e ora si cerca di fare luce sulla gestione dell’emergenza.

Naufragio Cutro: al via il processo ai sei militari indagati. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Il processo riguardante i ritardi nei soccorsi al naufragio del caicco avvenuto il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro è stato rinviato al 30 gennaio.

