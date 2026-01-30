Naufragio di Cutro prima udienza processo su ritardi nei soccorsi

Questa mattina si è aperto il processo sui ritardi nei soccorsi al naufragio di Cutro. Sei militari sono sotto accusa e ascoltano le accuse di aver ritardato le operazioni di salvataggio. La vicenda ha scatenato molte proteste e ora si cerca di fare luce sulla gestione dell’emergenza.

Naufragio Cutro: al via il processo ai sei militari indagati. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Naufragio di Cutro, prima udienza processo su ritardi nei soccorsi Approfondimenti su Cutro Naufragio Naufragio Cutro, l'avvocato Rotundo: "Processo su ritardi soccorsi rinviato al 30 gennaio" Il processo riguardante i ritardi nei soccorsi al naufragio del caicco avvenuto il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro è stato rinviato al 30 gennaio. Firenze, persona investita da treno nei pressi di Rifredi, i soccorsi. Ritardi per vari convogli A Firenze, nei pressi di Rifredi, una persona è stata investita da un treno nel tardo pomeriggio di domenica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Naufragio di Cutro, prima udienza processo su ritardi nei soccorsi Ultime notizie su Cutro Naufragio Argomenti discussi: Italia: al via il processo per il naufragio di Cutro; Strage di Cutro, oggi parte il processo: perché sei militari italiani rischiano una condanna; Naufragio di Cutro, si riapre il processo. Solo per rinviarlo; Naufragio di Cutro, sei ufficiali italiani accusati di omicidio colposo per la morte di 94 immigrati. Naufragio Cutro, iniziata la prima udienza del processo sui ritardi nei soccorsiSi è svolta oggi nel Tribunale di Crotone la prima udienza del processo sui ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love, il cui naufragio, il 26 febbraio del 2023, a Steccato di Cutro, provocò la ... ansa.it Naufragio di Cutro, ripreso il processo contro 6 tra finanzieri e guardacostePrima udienza, dopo il rinvio del 14 gennaio. Accanto a sopravvissuti e Ong costituitisi parti civili, Amnesty International vigila e lamenta carenze nel pattugliamento del mare ... rainews.it Naufragio Cutro, Parti civili chiedono testimonianza Salvini e Piantedosi. La decisione sarà presa dal Tribunale di Crotone nelle prossime udienze #ANSA x.com Si è svolta oggi nel Tribunale di Crotone la prima udienza del processo sui ritardi nei soccorsi al caicco "Summer Love", il cui naufragio, il 26 febbraio del 2023, a Steccato di Cutro, provocò la morte di 94 migranti, 35 dei quali minori. #ANSA facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.