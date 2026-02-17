Trump in arrivo a Milano se gli Usa vanno in finale nell’hockey

Donald Trump potrebbe arrivare a Milano se gli Stati Uniti raggiungono la finale di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026. La partita decisiva si terrà domenica pomeriggio all’Arena Santa Giulia, attirando molte attenzioni tra tifosi e media. Se gli americani vincono, l’ex presidente potrebbe volare in Italia per seguire da vicino la sfida.

La finale di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di domenica pomeriggio all’Arena Santa Giulia potrebbe convincere Donald Trump, presidente degli Stati Uniti a raggiungere l’Italia per assistere all’evento. C’è anche un’ipotesi che possa essere la moglie Melania, la first lady, a rappresentare gli Usa a Milano. Già allertate le forze dell’ordine a Milano anche se non si hanno conferme dell’arrivo di Trump (o di Melania). Se gli Usa arriveranno in finale Trump potrebbe atterrare a Malpensa con l’Air Force One o scegliere un aereo più piccolo, come quello con cui ha volato Vance, così da poter sfruttare la pista di Linate, più vicina all’Arena Santa Giulia dove è prevista la partita. 🔗 Leggi su Panorama.it

