Capello attacca De Zerbi senza giri di parole | Non posso accettare quello che ha detto
Capello ha espresso la propria posizione riguardo alle dichiarazioni di De Zerbi dopo la sconfitta dell'Olympique Marsiglia contro il Liverpool. In un intervento diretto, l'ex allenatore ha commentato con fermezza le parole del tecnico italiano, sottolineando di non poterle accettare. Questa critica si inserisce nel contesto delle reazioni post-partita, evidenziando divergenze di vedute sulla gestione e l'interpretazione degli eventi sportivi.
Capello critica Roberto De Zerbi per le sue parole a Sky dopo la sconfitta dell'Olympique Marsiglia per 3-0 contro il Liverpool: "Non posso accettare quello che ha detto".🔗 Leggi su Fanpage.it
CAPELLO ATTACCA DE ZERBI: È INACCETTABILE QUELLO CHE HA DETTO A FINE GARA! IL COCCODRILLO ... "Non posso accettare le dichiarazioni di De Zerbi, che qui a Sky a Massimo Marianella ha detto di aver saputo dal preparatore dei portieri - facebook.com facebook
