Capello attacca De Zerbi senza giri di parole | Non posso accettare quello che ha detto

Capello ha espresso la propria posizione riguardo alle dichiarazioni di De Zerbi dopo la sconfitta dell'Olympique Marsiglia contro il Liverpool. In un intervento diretto, l'ex allenatore ha commentato con fermezza le parole del tecnico italiano, sottolineando di non poterle accettare. Questa critica si inserisce nel contesto delle reazioni post-partita, evidenziando divergenze di vedute sulla gestione e l'interpretazione degli eventi sportivi.

