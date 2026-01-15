Quando ti invitano a presentare un brano possono dirti sì o no ma non devono farti passare per cog**ne Ero abituato a un signore come Pippo Baudo | così Al Bano

Al Bano ha commentato la sua assenza dal Festival di Sanremo 2026, ricordando le esperienze passate, tra cui l’ultima partecipazione nel 2017 sotto la direzione di Carlo Conti. L’artista ha sottolineato come, pur ricevendo risposte positive o negative, non dovrebbe essere soggetto a giudizi offensivi o ingiustificati. Questa riflessione evidenzia l’importanza di un rapporto rispettoso tra artisti e pubblico nel contesto di uno degli eventi più importanti della musica italiana.

Al Bano è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2026, dove anche quest’anno non sarà presente. L’ultima partecipazione risale al 2017, quando il direttore artistico e presentatore era proprio Carlo Conti. A Un giorno da pecora su Rai Radio1, il cantante ha fatto una battuta: “Uno che è un re della musica leggera italiana non può andare da un ‘conte’, semmai è il contrario”. Il riferimento era proprio a Carlo Conti. Poi ha continuato: “ Ero abituato a un signore come Pippo Baudo. Amadeus e Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando ti invitano a presentare un brano possono dirti sì o no, ma non devono farti passare per coglione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Al Bano avvelenato con Conti: Sanremo? Un re della musica italiana non va dal conte.

