Milan senti Liberali | Il ruolo che mi piace di più è il trequartista Imbucare e fare assist

Mattia Liberali, classe 2007 cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha spiegato che il ruolo che preferisce è quello di trequartista. La causa di questa scelta deriva dalla sua passione nel creare occasioni offensive e nel fornire assist ai compagni. Durante un’intervista a Gianlucadimarzio, il giocatore ha raccontato come si sente più a suo agio nel mettere in movimento la squadra dalla trequarti. Liberali ha anche aggiunto che cerca sempre di migliorare questa qualità con allenamenti mirati.

In estate Mattia Liberali è ceduto al Catanzaro a titolo definitivo. Il trequartista cresciuto nelle giovanili del Milan sembrava destinato a essere uno dei futuri pilastri rossoneri. La separazione è stata dovuta a più circostanze, dal poco spazio al mancato accordo per il rinnovo. Con la formazione calabrese sta finalmente iniziando a trovare continuità: un gol e 2 assist in 12 partite in Serie B. Nella giornata di oggi (18 febbraio), il sito Gianlucadimarzio.com ha pubblicato un'intervista a Mattia Liberali. Tra i vari temi trattati, l'ex Milan ha parlato anche della sua posizione in campo e del ruolo in cui preferisce giocare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Liberali ricorda: “Il Milan mi ha dato tanto”. Il ruolo di Fonseca e il ricordo su FlorenziMattia Liberali ha ricordato come il Milan gli abbia dato molte opportunità, sottolineando il valore di quell’esperienza per la sua crescita.

