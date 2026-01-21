Milan senti Tassotti | Allegri è un mix tra Sacchi e Capello | allenatore pratico a cui piace il bel gioco
Durante l'ultima puntata di 'Radio Anch'io Sport', Mauro Tassotti, ex terzino del Milan, ha commentato il modo di lavorare di Allegri, definendolo un mix tra Sacchi e Capello. Tassotti ha sottolineato come l'allenatore sia pratico, con una forte attenzione al gioco offensivo e alla concretezza. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulla filosofia di un tecnico che combina pragmatismo e stile.
Mauro Tassotti, storico ex difensore del Milan, è stato ospite ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, soffermandosi anche su Massimiliano Allegri e sui rossoneri. Ecco, di seguito, le parole riportate da 'Tuttomercatoweb'. Dopo Como-Milan si è riaperta il dualismo risultatisti-giochisti. Lei ha avuto Sacchi e Capello: come definirebbe oggi Allegri? "Una via di mezzo tra Sacchi e Capello: un allenatore pratico, ma a cui piace il bel gioco. Anche perché sa che se una squadra gioca bene ha più possibilità di vincere. Max è un amante di una squadra equilibrata, ma non credo che Fabregas non lo sia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
