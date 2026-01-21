Durante l'ultima puntata di 'Radio Anch'io Sport', Mauro Tassotti, ex terzino del Milan, ha commentato il modo di lavorare di Allegri, definendolo un mix tra Sacchi e Capello. Tassotti ha sottolineato come l'allenatore sia pratico, con una forte attenzione al gioco offensivo e alla concretezza. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulla filosofia di un tecnico che combina pragmatismo e stile.

Mauro Tassotti, storico ex difensore del Milan, è stato ospite ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, soffermandosi anche su Massimiliano Allegri e sui rossoneri. Ecco, di seguito, le parole riportate da 'Tuttomercatoweb'. Dopo Como-Milan si è riaperta il dualismo risultatisti-giochisti. Lei ha avuto Sacchi e Capello: come definirebbe oggi Allegri? "Una via di mezzo tra Sacchi e Capello: un allenatore pratico, ma a cui piace il bel gioco. Anche perché sa che se una squadra gioca bene ha più possibilità di vincere. Max è un amante di una squadra equilibrata, ma non credo che Fabregas non lo sia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Tassotti: “Allegri è un mix tra Sacchi e Capello: allenatore pratico a cui piace il bel gioco”

Criscitiello: “Allegri allenatore pratico. Milan non fortissimo, mancano una punta e un difensore”Michele Criscitiello, giornalista e direttore di 'SportItalia', analizza le recenti performance del Milan e le scelte di mister Allegri.

Leggi anche: Il 2025 l’anno di Bartesaghi. Capello: “Mi piace. Tassotti mi ha detto che …”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tassotti: Se rimarrà attaccato, il Milan può vincere lo scudetto. Allegri tra Sacchi e CapelloIl Milan mi è piaciuto, poteva fare gol a ogni azione. Il portiere del Lecce è stato il migliore in campo. Nella parte finale si capiva. tuttomercatoweb.com

Milan, senti Sacchi: Scudetto possibile con Allegri, ma serve un attaccante a gennaio e c'è molto da lavorare sul giocoArrigo Sacchi dice la sua sul Milan. Dopo la vittoria in rimonta per 3-2 nel posticipo di campionato a Torino, l'ex allenatore rossonero scrive su La Gazzetta dello Sport: La Serie A schiera il ... calciomercato.com

. @acmilan, senti #DeZerbi: “ @PervisEstupinan è un giocatore di corsa. Non di palleggio e quantità” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Estupinan x.com

Ciao carissimi buon pomeriggio a tutti voi amici miei Sentite Mister Allegri su Luka Modric dopo la partita col Genoa! Il retroscena di Allegri dopo Milan-Genoa: il dialogo surreale tra il Pallone d'Oro e il suo marcatore. Quando la classe di Luka costring - facebook.com facebook