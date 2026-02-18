Liberali ricorda | Il Milan mi ha dato tanto Il ruolo di Fonseca e il ricordo su Florenzi

Mattia Liberali ha ricordato come il Milan gli abbia dato molte opportunità, sottolineando il valore di quell’esperienza per la sua crescita. L’ex giocatore rossonero ha spiegato che lo ha aiutato a migliorare le sue capacità e a diventare più sicuro in campo. In un’intervista, ha anche parlato del ruolo di Fonseca nel suo sviluppo e di come Florenzi abbia lasciato un segno speciale nel suo percorso.

Il Milan in estate ha cambiato molto e ha deciso anche di cedere a titolo definitivo il talento Mattia Liberali al Catanzaro. Il classe 2007 sta crescendo molto in questa stagione in Serie B questo dopo una partenza a rilento: "Fin dal primo momento in cui mi hanno parlato del Catanzaro, confrontandomi con la mia famiglia e con il mio procuratore, ho deciso subito di venire qui", rivela il fantasista nella sua intervista a Gianlucadimarzio.com. "A primo impatto ho capito subito che era una categoria intensa, molto diversa dalla Primavera, con giocatori più grandi di te. Devi adattarti in fretta", Liberali parla così dell'impatto con la Serie B e poi rivela i suoi obiettivi personali: "Ho degli obiettivi anche numerici, ma li tengo per me. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

