Milan ora Viviano difende Allegri | È secondo non dimentichiamolo

Emiliano Viviano, ex portiere del Milan, si schiera a favore di Allegri dopo la sconfitta contro l’Inter, sottolineando che la squadra è ancora seconda in classifica. Viviano ricorda che il Milan occupa attualmente il secondo posto, anche se le critiche sul rendimento continuano a fioccare. Recentemente, durante un’intervista, ha affermato che non bisogna dimenticare il livello raggiunto dalla squadra e il lavoro che ha fatto finora. Viviano ha anche evidenziato come le recenti partite abbiano dimostrato la qualità del Milan, nonostante le difficoltà.

Da quando ha appeso i guanti al chiodo, Emiliano Viviano non perde occasione per commentare le dinamiche del nostro calcio. E il Milan, secondo in classifica a dispetto dei pronostici di molti alla vigilia del campionato, dà adito a numerose riflessioni. Le sue parole su Allegri. Intervenuto ai microfoni del podcast Cose Scomode, l'ex portiere è tornato a parlare di quella che pare sempre più una crociata ideologica tra filosofie giochiste e risultatiste. "Mi piacciono i De Zerbi, i Gasperini e i Farioli – ha ammesso Viviano – ma se dovessi far passare Allegri per un cogl****, il cogl**** sarei io".