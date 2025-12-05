Viviano | Ad Allegri dispiace un po’ meno perchè ora gli resta solo una competizione col Milan
Emiliano Viviano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset sull'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nonostante la vittoria nel Derby, l'ex portiere ha ancora dubbi sul Milan in ottica Scudetto: "Lo vedo un gradino sotto". https://www.milannews24.com/viviano-milan-derby-allegri-inter-scudetto/ #Milan #Allegri #Viviano #Scudetto #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Viviano e l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia: "Credo che ad Allegri dispiaccia un po' meno" - Emiliano Viviano, a Mediaset, ha parlato così dell'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia: "Perdere non piace nessuno, ma visto che Allegri fa fatica a mettere una formazione ... milannews.it scrive
Milan fuori dalla Coppa, Viviano: "Non è uscito di proposito, ma ad Allegri non dispiacerà troppo" - L'ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto a Mediaset, ha commentato l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia dopo la sconfitta con la Lazio. Lo riporta tuttomercatoweb.com