Milan Futuro Kirovski sul rapporto con Vergine | Parlo più con lui che con mia moglie
Jovan Kirovski ha spiegato che, a causa del suo ruolo di responsabile dello sviluppo sportivo, dialoga più spesso con Vincenzo Vergine che con sua moglie. Durante un'intervista, ha raccontato di scambiare quotidianamente idee e strategie con il responsabile del settore giovanile del Milan, un rapporto che si è rafforzato negli ultimi mesi. Un esempio concreto di questa vicinanza è stato il confronto sulla costruzione di un nuovo progetto per i giovani talenti del club.
Jovan Kirovski è lo sport development director di Milan Futuro e guida il progetto rossonero dal 2024. Dopo undici stagioni da direttore tecnico dei LA Galaxy, il dirigente statunitense ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio del club di Via Aldo Rossi. Nella giornata di ieri (16 febbraio) è intervenuto a L’inferno del Lunedì, programma di Milan TV, parlando per la prima volta in italiano. Tra i temi affrontati, anche il rapporto con Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile rossonero. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Milan-Como, probabili formazioni: Allegri ritrova Saelemaekers dal 1'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti discussi: L'esempio di Bartesaghi e l'evoluzione del progetto: Milan Futuro, a che punto siamo; Milan Futuro, Kirovski: Il nostro esempio è Bartesaghi. Ma ne abbiamo anche altri; Jovan Kirosvki: Serve far giocare i ragazzi dove c’è il calcio dei più grandi; Milan Futuro, Ossola è il leader silenzioso: classe, goal e assist decisivi per il classe 2007.
Kirovski sui nuovi giovani arrivati a gennaio: Ora dobbiamo lavorare con questi talentiNel corso della puntata dell'Inferno del Lunedì, programma del palinsesto di Milan TV, è stata mandata in onda l'intervista esclusiva a Jovan Kirovski, ... milannews.it
