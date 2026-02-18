Milan Futuro Kirovski sul rapporto con Vergine | Parlo più con lui che con mia moglie

Jovan Kirovski ha spiegato che, a causa del suo ruolo di responsabile dello sviluppo sportivo, dialoga più spesso con Vincenzo Vergine che con sua moglie. Durante un'intervista, ha raccontato di scambiare quotidianamente idee e strategie con il responsabile del settore giovanile del Milan, un rapporto che si è rafforzato negli ultimi mesi. Un esempio concreto di questa vicinanza è stato il confronto sulla costruzione di un nuovo progetto per i giovani talenti del club.