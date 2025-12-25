Rubinho elogia Paratici: «Rapporto con fantastico con lui, è uno che vive lo spogliatoio». Le sue dichiarazioni sull’ex dirigente della Juventus. Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, l’ex portiere della Juventus Rubinho ha espresso il suo parere autorevole riguardo alle insistenti voci che vedrebbero Fabio Paratici vicino alla Fiorentina come nuovo direttore dell’area tecnica. Avendo condiviso per anni lo spogliatoio bianconero con il dirigente, il portiere brasiliano offre una testimonianza diretta e preziosa sul suo metodo di lavoro quotidiano. Secondo Rubinho, l’eventuale arrivo di Paratici rappresenterebbe una svolta decisiva per il club viola, portando in dote esperienza e una mentalità vincente costruita nel tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rubinho elogia Paratici: «Rapporto con fantastico con lui, è uno che vive lo spogliatoio. Lui alla Fiorentina? Voglio dire questo»

Leggi anche: Gilmour e il rapporto con McTominay: «Vederlo giocare è uno spettacolo e condividere il campo con lui è fantastico»

Leggi anche: Mkhitaryan si racconta: «Mio padre vive ancora con me. Chivu? Assomiglia a lui. Pio? Non voglio che…»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rubinho su Paratici: "Sa gestire lo spogliatoio, sta vicino ai giocatori" - L'ex portiere Rubinho, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante"Chi si compra? firenzeviola.it