Rubinho elogia Paratici | Rapporto con fantastico con lui è uno che vive lo spogliatoio Lui alla Fiorentina? Voglio dire questo

Rubinho elogia Paratici: «Rapporto con fantastico con lui, è uno che vive lo spogliatoio». Le sue dichiarazioni sull’ex dirigente della Juventus. Intervenuto ai microfoni di  Radio Firenzeviola, l’ex portiere della Juventus  Rubinho  ha espresso il suo parere autorevole riguardo alle insistenti voci che vedrebbero Fabio Paratici vicino alla Fiorentina come nuovo direttore dell’area tecnica. Avendo condiviso per anni lo spogliatoio bianconero con il dirigente, il portiere brasiliano offre una testimonianza diretta e preziosa sul suo metodo di lavoro quotidiano. Secondo Rubinho, l’eventuale arrivo di Paratici rappresenterebbe una svolta decisiva per il club viola, portando in dote esperienza e una mentalità vincente costruita nel tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

