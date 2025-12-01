Lautaro a Sky | Con Chivu un rapporto bellissimo mi abbraccia più di mia moglie! Vi spiego le differenze tra lui e Inzaghi

Inter News 24 Lautaro a Sky: «Con Chivu un rapporto bellissimo, mi abbraccia più di mia moglie!». Le parole del capitano dell’Inter. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio 2025, Lautaro Martinez si è espresso così. LEGGI ANCHE: Lautaro ammette: «Le due sconfitte ci hanno fatto male ma l’Inter deve vincere sempre! Sulle critiche e sugli abbracci di Chivu vi dico questo» PRIME SENSAZIONI DOPO PISA? – « Io esulto così a tutti i gol, sempre bello fare gol. Per noi punte è sempre importante segnare e anche ho fatto così per le due sconfitte arrivate, la gara di ieri era molto importante per noi, per i 3 punti e la classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro a Sky: «Con Chivu un rapporto bellissimo, mi abbraccia più di mia moglie! Vi spiego le differenze tra lui e Inzaghi»

Leggi anche questi approfondimenti

CHIVU LAUTARO Il gesto dell'allenatore all'uscita del Toro @TommasoTurci #Chivu #Lautaro #DAZN Vai su X

Lautaro sostituito ancora una volta da Chivu Stavolta la sua reazione in Pisa Inter è ben diversa - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro: “Chivu mi abbraccia più di mia moglie! Tra l’Inter di Inzaghi e quella di oggi…” - A margine del Gran Galà del calcio, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di Sky Sport ... Scrive msn.com

Inter, Lautaro e Chivu tornano a sorridere - L'Inter è riuscita a risollevarsi dalle due sconfitte consecutive grazie alla vittoria a Pisa. Segnala newsmondo.it

Lautaro fa doppietta e chiude fuori le critiche. Chivu se lo abbraccia. “Ma in realtà…” - Protagonista della gara con il Pisa e dei titoli di oggi: Lautaro si è preso lo spazio con i due gol che hanno trascinato l'Inter ... Scrive msn.com

Chivu dopo la vittoria col Pisa: “So chi sono e cosa posso dare all’Inter. Lautaro? Mi abbraccio con lui tutte le mattine” - Chivu soddisfatto della vittoria e della prestazione, nel secondo tempo, contro il Pisa. Si legge su eurosport.it

Inter, Lautaro Martinez: “Ci sta mancando qualcosa che ancora non abbiamo trovato” - Le parole di Lautaro Martinez nella conferenza stampa verso Atletico Madrid- Come scrive gianlucadimarzio.com

Chivu e la battuta su Lautaro: "Peccato di non essere al Grande Fratello". Poi scatta l'allarme antincendio e... - L'allenatore dei nerazzurri ha parlato del suo rapporto con l'attaccante argentino prima di un imprevisto in sala stampa ... Da msn.com