Leao decisivo in Milan Como con un assist | ma Lautaro ha fatto ancora meglio! Il confronto da ottobre ad oggi

Da ottobre a oggi, Leao e Lautaro Martinez sono protagonisti di un confronto che mette in luce le rispettive prestazioni. Se Leao si è distinto con un assist decisivo nel match Milan-Como, Lautaro ha ottenuto risultati ancora migliori, confermando la sua importanza per l’Inter. Questo confronto approfondisce le statistiche e l’efficacia di entrambi gli attaccanti, offrendo uno sguardo obiettivo sulle loro performance recenti nel campionato italiano.

Inter News 24 Leao e Lautaro, un confronto tra i due che premia ancora una volta i numeri dell’attaccante argentino. Il campionato di Serie A sta vivendo una fase di straordinario fermento statistico, con i grandi protagonisti del torneo che continuano a trascinare le proprie squadre a suon di bonus. Secondo i dati elaborati da Opta Paolo, emerge un dualismo tecnico e numerico che sta infiammando le zone nobili della classifica: quello tra Rafael Leão e Lautaro Martínez. L’ascesa di Rafael Leão: i numeri della rinascita. Dalla settima giornata di campionato, momento in cui ha trovato la sua prima partecipazione al gol stagionale con la doppietta rifilata alla Fiorentina a metà ottobre, l’esterno portoghese ha letteralmente cambiato marcia. 🔗 Leggi su Internews24.com

