Shevchenko avverte | Leao sta segnando e imparando un nuovo ruolo Ma non sarà sempre facile

L'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha parlato dei rossoneri di oggi e non solo: ecco le sue parole su Rafael Leao dall'estratto di Tuttosport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Shevchenko avverte: “Leao sta segnando e imparando un nuovo ruolo. Ma non sarà sempre facile”

Leggi anche questi approfondimenti

? SHEVA BOMBER ANALIZZA IL DERBY! #Inter favorita per lo Scudetto grazie alla rosa rafforzata e alla visione di #Chivu. PERICOLO #MILAN: #Shevchenko avverte: il #Milan è più fragile e una sconfitta lo frenerebbe. Allegri sta gestendo bene la fase - facebook.com Vai su Facebook

Shevchenko: "Apprezzo molto Allegri. Leao avrebbe trovato spazio anche nel mio Milan" - Con queste parole Andriy Shevchenko inizia la sua disamina sui rossoneri nell'intervista. Si legge su tuttomercatoweb.com

Sheva: "Leao nel mio Milan? Sì, uno spazio l'avrebbe avuto: ha caratteristiche uniche" - L'ex centravanti rossonero Andriy Shevchenko si è reso protagonista di un'intervista esclusiva con i colleghi di Tuttosport in cui si è parlato di ... Segnala milannews.it

Shevchenko: "Mi piace l'entusiasmo del Milan: servirebbe un centravanti vero. Scudetto? Troppo presto" - Andriy Shevchenko, dopo aver scritto pagine di storia al Milan e aver provato l'esperienza da allenatore anche in Serie A, da gennaio 2024 è Presidente della ... Da milannews.it

Pagina 2 | Shevchenko: “Allegri ti piace o non ti piace, Gattuso onesto. Sinner? L’ho sentito al telefono” - L’ex fuoriclasse del Milan oggi è il numero uno della federcalcio ucraina: “Facciamo di tutto perché i bambini non smettano di giocare malgrado la guerra” ... Da tuttosport.com

L'EX MILAN - Shevchenko approva Leao prima punta: "È velocissimo, ma lì può migliorare tanto" - Il Milan targato Massimiliano Allegri è primo dopo 13 giornate - Scrive napolimagazine.com

Shevchenko: "La mia Ucraina tra droni, missili e bambini che giocano a calcio" - Dopo una parentesi da allenatore, da gennaio 204 è presidente della federazione ucraina: " ... Segnala msn.com