Milan e Como si affrontano mercoledì sera a San Siro per il recupero della 24ª giornata di Serie A. La partita si rivela decisiva per il Milan, che cerca di ridurre a cinque punti la distanza dall’Inter, attualmente prima in classifica. Entrambe le squadre puntano a segnare almeno un gol, aumentando le possibilità di un risultato aperto. I rossoneri vogliono ottenere una vittoria importante per rilanciarsi in campionato, mentre i lombardi cercano di sorprendere in trasferta. La sfida promette emozioni e gol da entrambe le parti.

Mercoledì sera a San Siro Milan e Como giocano il recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri sono di fatto l’ultima outsider dell’Inter per titolo e proveranno a tornare a -5 dai nerazzurri. Il Diavolo ha vinto un’altra partita preziosa nel weekend contro il Pisa grazie al gol decisivo nel finale di Luka. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Milan-Como (mercoledì 18 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a San Siro

Como-Milan (giovedì 15 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte in riva a lagoLa partita tra Como e Milan, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:45 al Sinigaglia, rappresenta una delle sfide più interessanti della 16ª giornata di Serie A.

Milan-Como (mercoledì 18 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiMercoledì sera, a causa del recupero della 24ª giornata di Serie A, Milan e Como scendono in campo a San Siro alle 20:45.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.