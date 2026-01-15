Como-Milan giovedì 15 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte in riva a lago

La partita tra Como e Milan, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:45 al Sinigaglia, rappresenta una delle sfide più interessanti della 16ª giornata di Serie A. In questo articolo troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con un'attenzione particolare alla possibilità di almeno un gol per parte in questa incontro in riva al lago.

Quella tra Como e Milan, in programma giovedì al Sinigaglia, è la sfida più avvincente tra quelle dei recuperi della 16esima giornata di Serie A. I lariani hanno allungato ulteriormente la striscia positiva grazie al pari raggiunto in extremis contro il Bologna, che ha permesso loro anche di mantenere l’imbattibilità casalinga in questa stagione. La . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

