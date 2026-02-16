Milan-Como mercoledì 18 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Mercoledì sera, a causa del recupero della 24ª giornata di Serie A, Milan e Como scendono in campo a San Siro alle 20:45. I rossoneri vogliono risalire in classifica e ridurre lo svantaggio dall’Inter, che si trova a cinque punti di distanza. La sfida si annuncia decisiva per il cammino verso l’obiettivo europeo.
Mercoledì sera a San Siro Milan e Como giocano il recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri sono di fatto l’ultima outsider dell’Inter per titolo e proveranno a tornare a -5 dai nerazzurri. Il Diavolo ha vinto un’altra partita preziosa nel weekend contro il Pisa grazie al gol decisivo nel finale di Luka. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Milan-Como, le probabili formazioni: giocano Leao e De Winter, Baturina confermato a sinistraLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, arbitra. tuttomercatoweb.com
Calcio in tv oggi, 18 febbraio 2026: Bodo/Glimt-Inter e Milan-Como in primo pianoNella guida TV di mercoledì 18 febbraio 2026 Bodo/Glimt-Inter sarà trasmessa su Amazon Prime Video, Milan-Como su DAZN ... calciomagazine.net
