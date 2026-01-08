Milan-Genoa di Serie A 1-1 | finisce in pareggio il match di San Siro | LIVE News
Alle 20:45, allo stadio San Siro di Milano, si è disputato il match tra Milan e Genoa, valevole per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita si è conclusa con un pareggio di 1-1. Segui in diretta testuale gli aggiornamenti su questa sfida, che ha visto entrambe le squadre impegnate a conquistare punti importanti nel campionato.
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Genoa, 19^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan-Genoa 1-1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' - 1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' ... sport.sky.it
Serie A, Milan-Genoa 1-1 risultato finale: Stanciu grazia i rossoneri dal dischetto al 99' - Il risultato della gara che a San Siro ha chiuso stasera il turno infrasettimanale di Serie A Milan- msn.com
CALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Genoa. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoblù.20:49 - Genoa: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
