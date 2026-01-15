Como-Milan di Serie A 1-2 | rossoneri in vantaggio con Rabiot! | LIVE News

Da pianetamilan.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como si disputa il recupero della 16ª giornata della Serie A tra Como e Milan. Segui la diretta testuale per aggiornamenti su un incontro importante per entrambe le squadre, con il Milan in vantaggio grazie a Rabiot. Un appuntamento da seguire con attenzione per le ultime notizie e risultati della partita.

Alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como c'è Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

como milan di serie a 1 2 rossoneri in vantaggio con rabiot live news

© Pianetamilan.it - Como-Milan di Serie A 1-2: rossoneri in vantaggio con Rabiot! | LIVE News

Leggi anche: Milan-Lazio di Serie A 1-0: rossoneri in vantaggio con Leao! | LIVE News

Leggi anche: Torino-Milan di Serie A 2-1: i rossoneri tornano in partita con Rabiot | LIVE News

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Como-Milan: Match Preview; Como-Milan: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Il calendario con i recuperi della 16^ giornata di Serie A; Como-Milan, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.

como milan serie 1Serie A: 9 partite Coppa Italia: 1 partite - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

como milan serie 1Serie A, in campo Como-Milan: primo tempo 1-1. Verona-Bologna 2-3 - Recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025, ieri Napoli- rainews.it

como milan serie 1Como-Milan 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A, gol di Kempf, Nkunku e Rabiot - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

MILAN-GENOA 1-1 | HIGHLIGHTS | 19ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Video MILAN-GENOA 1-1 | HIGHLIGHTS | 19ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.