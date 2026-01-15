Como-Milan di Serie A 1-0 | la sblocca Kempf lariani in vantaggio | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como si disputa il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Como e Milan. La partita è seguita in tempo reale, offrendo aggiornamenti sulla giornata e sui momenti salienti dell'incontro. Kempf ha aperto le marcature per i lombardi, che conducono in vantaggio. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, con attenzione rivolta a sviluppi e risultati.
Alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como c'è Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Como-Milan 1-0: la sblocca subito Kempf di testa | Serie A News
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Milan 1-0, la sblocca Kempf!
Como-Milan LIVE; Como-Milan: Match Preview; Como-Milan: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Como-Milan, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.
Serie A: 9 partite Coppa Italia: 1 partite - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Como-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A, gol di Kempf - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Como-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni - Gli uomini di Allegri scendono in campo al Sinigaglia per contendere ai lariani di Fabregas il recupero della 16ª giornata. tuttosport.com
Como-Milan, le formazioni ufficiali: gioca Baturina! Per Pulisic, Leao, Jesus, Nkunku e Modric… shorturl.at/ztKEm - facebook.com facebook
#Como- #Milan, la probabile formazione di #Allegri x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.