Il Como va in vantaggio con Nico Paz risponde Leao per il Milan | espulso Allegri

Il Como ha segnato il primo gol grazie a Nico Paz, mentre il Milan ha pareggiato con Leao, e Allegri è stato espulso. La partita si svolge alle 20.45 a San Siro, sotto la direzione dell’arbitro Mariano. Questa sfida rappresenta un’occasione per i padroni di casa di riscattare la sconfitta subita a gennaio, quando avevano perso in modo ingiusto sul loro campo contro i rossoneri di Allegri. I tifosi attendono con ansia il risultato finale di questa partita importante.

Si gioca alle 20.45 a San Siro, agli ordini dell'arbitro Mariano, il recupero di campionato. Una occasione per i lariani di prendersi la rivincita dopo l'immeritata sconfitta casalinga dello scorso gennaio con i rossoneri di Allegri. Ma il Milano è imbattuto con il Como da 14 partite consecutive. 77' Nel Como esce Caqueret entra Rodriguez, fuori anche Sergi Robero per Da Cuhna. 76' Ci prova Douvika per il Como ma il colpo di testa finisce nella mani di Maignan. 71' Fuori Nico Paz, dentro Douvikas. Fuori anche Van Der Brempt per Alex Valle. 64' Nonostante il vantaggio, il Como era tutto sbilanciato in avanti e subisce il micidiale contropiede rossonero.🔗 Leggi su Today.it

Il Como va in vantaggio con Nico Paz, risponde Leao per il MilanIl Como ha segnato il primo gol con Nico Paz, causando entusiasmo tra i tifosi ospiti.

Milan-Como, nervi tesi e pari al Meazza: Leao risponde a Paz, Allegri espulsoIl match tra Milan e Como, valido per la 24ª giornata di Serie A, si è concluso con un pareggio di 1-1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.