Milan il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo | ecco il bilancio rossonero

Il 2025 si è rivelato un anno importante per il Milan, segnato da eventi significativi al di fuori del campo. Tra investimenti strategici, ricavi in crescita e il sostegno costante dei tifosi, questa annata ha contribuito a consolidare la posizione del club. Con il 2026 alle porte, è utile analizzare i risultati raggiunti nel 2025 e le prospettive future di un Milan sempre più solido e ambizioso.

Manca poco al 2026: è tempo di fare un bilancio del 2025. Ecco perché quest'anno è stato storico per il Milan fuori dal campo: tra l'acquisto di San Siro, i ricavi record e il tifo rossonero sempre presente.

