Milan Como 1-1 | Leao risponde a Nico Paz e ‘salva’ Maignan dopo la papera Sorride l’Inter in classifica ecco com’è andata

Leao ha segnato il gol che ha pareggiato il match tra Milan e Como, conclusosi 1-1, dopo che Nico Paz aveva portato avanti i lombardi. La partita, recupero della 24ª giornata di Serie A, si è giocata a San Siro davanti a un pubblico acceso. La gara è stata caratterizzata da un errore di Maignan, che ha rischiato di compromettere il risultato, ma l’attaccante portoghese ha risposto con una rete decisiva. La sfida ha mostrato come le emozioni possano cambiare nel giro di pochi minuti.

Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Moviola Milan Como: gol annullato ai lariani, rosso per Allegri, Nico Paz ammonito da diffidato e salterà la Juve. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz e ‘salva’ Maignan dopo la papera. Sorride l’Inter in classifica, ecco com’è andata Milan-Como 1-1: Leao pareggia il gol di Nico Paz e riscatta Maignan, l'Inter sorride in vetta alla classificaNico Paz ha segnato un gol che ha portato il Como in vantaggio contro il Milan, ma Rafael Leao ha risposto pareggiando. Milan-Como 0-1: papera di Maignan, gol di Nico Paz | Serie A NewsDurante la partita tra Milan e Como, il portiere del Milan Mike Maignan ha commesso un errore che ha portato al gol di Nico Paz. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan-Como, probabili: si ferma Loftus-Cheek, in attacco Leao-Nkunku; Pronostico Milan-Como | Serie A 2025/26; Milan, oggi Saelemaekers torna in gruppo. Leao spera di giocare dal 1' col Como; Pisa-Milan 1-2 oggi, Serie A. Partita e classifica aggiornata. Milan – Como 1-1 cronaca e highlights: si allontana il sogno Scudetto! – VIDEOIl Milan stecca una gara ‘must win’ contro il Como e l’Inter rimane lontana: l’errore fatale di Maignan concede il gol del vantaggio a Nico Paz, poi Butez restituisce il favore a Rafael Leao; qui trov ... generationsport.it Serie A, Milan-Como 0-1 dopo i primi 45’: sfida decisiva per corsa scudetto e posti in EuropaLa partita che si doveva giocare a Perth in Australia torna in Italia: match decisivo per corsa scudetto e posti in Europa ... rainews.it SERIE A | In campo Milan-Como, segui la DIRETTA #ANSA facebook #Milan- #Como, le formazioni ufficiali x.com