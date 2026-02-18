Milan-Como la diretta da San Siro | Nico Paz gol!

Nico Paz ha segnato il gol decisivo nel match tra Milan e Como, giocato a San Siro alle 20.45. La partita, recupero di campionato, ha visto i lariani cercare una vendetta dopo la sconfitta casalinga di gennaio contro i rossoneri di Allegri. L’arbitro Mariano ha diretto l’incontro, che ha offerto emozioni fin dai primi minuti. Il gol di Paz ha acceso il pubblico, mentre il Como spera di ripetere quella vittoria che manca da anni. La sfida continua con i rossoneri pronti a reagire.

Si gioca alle 20.45 a San Siro, agli ordini dell'arbitro Mariano, il recupero di campionato. Una occasione per i lariani di prendersi la rivincita dopo l'immeritata sconfitta casalinga dello scorso gennaio con i rossoneri di Allegri. Ma il Milano è imbattuto con il Como da 14 partite consecutive. 33' Maignan regala il pallone a Nico Paz che non ci pensa due volte a mettere in rete! Milan 0 - Como 1 15' Il Meazza si infiamma per un intervento di Carlos su Leao non fischiato. 9' Brutta palla persa di Nico Paz, salva Carlos che interviene su Leao. Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, S.