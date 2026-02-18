Milan-Como 0-1 | papera di Maignan gol di Nico Paz | Serie A News

Durante la partita tra Milan e Como, il portiere del Milan Mike Maignan ha commesso un errore che ha portato al gol di Nico Paz. È successo poco dopo la mezz’ora del primo tempo, quando Maignan ha tentato di rinviare, ma ha sbagliato il tiro, consegnando il pallone all’attaccante del Como. Paz ha approfittato dell’errore e ha segnato, portando il Como in vantaggio a San Siro. I tifosi milanisti sono rimasti sorpresi dall’episodio che ha deciso il risultato. La squadra di casa ora deve cercare di recuperare.

