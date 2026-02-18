Milan-Como 1-1 | Leao pareggia il gol di Nico Paz e riscatta Maignan l' Inter sorride in vetta alla classifica

Nico Paz ha segnato un gol che ha portato il Como in vantaggio contro il Milan, ma Rafael Leao ha risposto pareggiando. La partita, recupero della 24ª giornata di Serie A, si è giocata a San Siro e ha visto entrambe le squadre cercare la vittoria fino all’ultimo minuto. Il risultato di 1-1 ha mantenuto il Milan in corsa per la zona Champions, mentre il Como ha conquistato un punto importante in trasferta. La partita ha offerto emozioni e colpi di scena.

Il recupero della 24ª giornata di Serie A 202526 tra Milan e Como, disputato a San Siro, ha regalato una sfida intensa con finali aperti e momenti decisivi. Il punteggio di 1-1 è maturato tra una prima frazione guidata dal Como e una ripresa guidata dal Milan, culminata con un'espulsione che ha segnato l'andamento della partita e riflessi sul futuro di entrambe le squadre. All'avvio, la squadra ospite ha imposto ritmi elevated e un possesso superiore al 60-70% per gran parte della prima frazione. Dopo un gol annullato al 26' per fuorigioco, il Como è passato in vantaggio al 32' grazie a Nico Paz, che ha sfruttato un disimpegno errato di Maignan e ha siglato l'1-0. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

