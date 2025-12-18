Milan Tomori-Gabbia-Pavlovi? non bastano | Thiago Silva si candida

A Milanello si prepara un mercato invernale di grande fermento. Oltre alle voci su Fülkrug, emergono nuove priorità per rinforzare la rosa di Allegri, con attenzione non solo alla difesa ma anche ad altri reparti. La concorrenza si fa agguerrita, e il club lavora per consegnare a mister e tifosi una squadra più competitiva e pronta a sfidare ogni avversario.

L’attacco non è l’unico reparto a cui servono rinforzi. A Milanello stanno organizzando il prossimo calciomercato invernale e nonostante le voci di un possibile passaggio di Fülkrug in maglia rossonera, stanno venendo a galla altre priorità per Max Allegri. La difesa ha bisogno di turnover. La difesa ha bisogno di trovare una quadra, o meglio, trovare una situazione per cui ci possa essere la possibilità di fare qualche turnover in più. De Winter, Gabbia, Pavlovi? e Tomori compongono il quartetto di centrali – o braccetti difensivi – dimostrando una certa solidità in campo. Su De Winter, che in alcuni casi ha preso le redini al posto di Gabbia – come contro il Sassuolo -, ha mostrato di trovarsi ancora in una fase di rodaggio, facendo intuire che ha bisogno di tempo per ambientarsi del tutto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

