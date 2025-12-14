Milan-Sassuolo 2-1 | fuori Gabbia per infortunio dentro De Winter | Serie A News

Nel match tra Milan e Sassuolo, valido per la 15ª giornata della Serie A 2025-2026, il Milan ha dovuto fare i conti con un infortunio di Matteo Gabbia, sostituito da De Winter al 60'. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1, influenzato dagli eventi in campo e dalle strategie adottate dalle squadre.

Matteo Gabbia costretto al cambio, al 60' di Milan-Sassuolo, 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco perché. Pianetamilan.it Serie A: in campo Milan-Sassuolo 2-1 DIRETTA - Pareggio del Milan con la rete di Bartesaghi che si inserisce perfettamente sul secondo palo dopo la palla di Loftus- ansa.it

LIVE Milan-Sassuolo 2-1 Serie A 2025/2026: Thorstvedt salta Sassuolo - Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Davide Bartesaghi! First goal in Serie A. Milan 1-1 Sassuolo. Liveblog: x.com

Milan Sassuolo Segui con noi la diretta LIVE - facebook.com facebook

