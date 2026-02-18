Milan | Bartesaghi verso il rinnovo

Davide Bartesaghi sta per firmare il rinnovo con il Milan, a causa delle sue ottime prestazioni in questa stagione. Il difensore classe 2003 ha convinto i dirigenti grazie alle sue ripartenze rapide e alla sicurezza in fase difensiva. La società rossonera ha deciso di puntare ancora su di lui, cercando di consolidare il suo ruolo in squadra. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane. La decisione arriverà dopo un ultimo confronto tra le parti.

Il Milan continua a puntare forte sui suoi talenti cresciuti in casa, e Davide Bartesaghi è uno dei nomi caldi per il futuro immediato. Il terzino sinistro classe 2005, ormai stabilmente integrato nella rotazione di Massimiliano Allegri, sta vivendo una stagione di consacrazione: da elemento promettente del Milan Futuro a prima scelta difensiva nel 3-5-2 rossonero, con prestazioni solide che hanno convinto tecnico e dirigenza della sua affidabilità Non si tratta di una negoziazione urgente o di un rischio cessione: il Milan è soddisfatto del percorso del ragazzo, emerso dal settore giovanile rossonero a 8 anni e passato attraverso Milan Futuro prima del salto definitivo. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: Bartesaghi verso il rinnovo Bartesaghi verso il rinnovo. L’esperto: “Per il Milan è incedibile”. Ecco le ultime novitàDavida Bartesaghi, terzino sinistro del Milan, prosegue la sua stagione con prestazioni positive. Rinnovo quinquennale col Milan, Bartesaghi ad un passo dal rinnovoDavide Bartesaghi sta per firmare il rinnovo con il Milan. Davide Bartesaghi | Skills | Milan | 2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'esempio di Bartesaghi e l'evoluzione del progetto: Milan Futuro, a che punto siamo; Tare pronto a blindare Bartesaghi: il piano del Milan per l'esterno classe 2005; Milan, Kirovski: Questo è il nostro obiettivo per i giovani, Bartesaghi un esempio; Rinnovi Milan: Bartesaghi in cima alla lista, passi avanti per Tomori. Moretto: Bartesaghi ed il Milan torneranno a parlare del possibile rinnovo verso la fine della stagioneQuasi a sorpresa Davide Bartesaghi quest’anno si è ritagliato dello spazio importante con il Milan, trovando anche le prime reti in Serie A da professionista. L’esterno ... milannews.it Verso Milan-Como: si rivede Jashari a centrocampo, in avanti la coppia Nkunku-LeaoQuesta la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Amiche e amici di MilanNews.it, ben ... milannews.it Queste le parole di Matteo #Moretto sulla questione rinnovo di #Bartesaghi Il difensore sta facendo una stagione da protagonista, crescendo partita dopo partita e dimostrando di poter diventare un pilastro di questa squadra, il #Milan e il giocatore si incontr facebook #Milan, in arrivo il rinnovo di #Bartesaghi. #Moretto: "Previsto incontro a fine stagione" #SerieA #SempreMilan x.com