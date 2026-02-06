Rinnovo quinquennale col Milan Bartesaghi ad un passo dal rinnovo

Davide Bartesaghi sta per firmare il rinnovo con il Milan. Il terzino ha accettato di prolungare il suo contratto fino al 2031, con un aumento di ingaggio. La trattativa è ormai in fase finale e la società rossonera si prepara a ufficializzare l’accordo.

Davide Bartesaghi è vicino al rinnovo del contratto con il Milan. Il terzino firmerà fino al 2031 con la squadra rossonera con un importante aumento di ingaggio. Milan, in arrivo il rinnovo di Davide Bartesaghi (Ansa Foto) – calciomercato.it Conquistato il posto da titolare dopo poche settimane dall’inizio del campionato di Serie A, il laterale ha avuto subito la fiducia di compagni e staff tecnico che lo considerano a tutti gli effetti uno dei punti fermi della squadra. Il terzino, destinato presto anche a conquistare un posto nella nazionale maggiore di Gennaro Gattuso, secondo quanto affermato da Nicolò Schira su X, dovrebbe firmare il rinnovo fino al giugno del 2031 con i rossoneri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Rinnovo quinquennale col Milan, Bartesaghi ad un passo dal rinnovo Approfondimenti su Bartesaghi Milan Milan, Maignan a un passo dal rinnovo fino al 2031 Il Milan si appresta a ufficializzare il rinnovo di contratto di Mike Maignan, portandolo fino al 2031. Inter, Dimarco ad un passo dal rinnovo: contratto fino al 2030 e aumento dell’ingaggio Federico Dimarco si avvicina al rinnovo con l’Inter, con un contratto fino al 2030 e un incremento dell’ingaggio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bartesaghi Milan Argomenti discussi: Gila in estate promesso al Milan: affare da 20 milioni e contratto quinquennale; Calciomercato Milan, Bartesaghi vicino al rinnovo: contratto pronto; Maignan, al Milan a vita: Visto? Sono ancora qui; Milan avanti con Tomori | Tare al lavoro per rinnovare il centrale inglese. Ufficiale il rinnovo di Maignan col Milan: ha firmato fino al 2031Ufficiale il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Il portiere francese ha deciso di legarsi alla formazione rossonera fino al giugno del 2031 con il club che ha messo a segno un colpo molto ... calciomercato.it Calciomercato Milan, Maignan rinnoverà il contratto: firmerà un quinquennaleIl contratto del francese scadeva nel giugno di quest'anno solare ed ora, dopo mesi trattative, il rinnovo è vicinissimo ... msn.com Per rinnovo disponibilità orarie: . Laureata magistrale, laurea quinquennale, in Ingegneria , offro RIPETIZIONI di MATEMATICA e FISICA, aiuto compiti in tutte le materie,e assistenza allo studio con focus su materie scientifiche per bambini/ragazzi elementari/ facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.