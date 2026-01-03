Bartesaghi verso il rinnovo L’esperto | Per il Milan è incedibile Ecco le ultime novità

Davida Bartesaghi, terzino sinistro del Milan, prosegue la sua stagione con prestazioni positive. Secondo le ultime indiscrezioni, il club intende rinnovare il contratto, considerando il giocatore incedibile. Questa decisione riflette l'importanza di Bartesaghi nel progetto rossonero e la volontà di consolidare la rosa per le prossime stagioni. Ecco le novità più recenti sul futuro del difensore milanista.

Il terzino sinistro del Milan Davida Bartesaghi continua con la sua ottima stagione con la maglia rossonera. L'italiano va verso il rinnovo. Le novità dal giornalista Nicolò Schira. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

