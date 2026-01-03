Bartesaghi verso il rinnovo L’esperto | Per il Milan è incedibile Ecco le ultime novità
Davida Bartesaghi, terzino sinistro del Milan, prosegue la sua stagione con prestazioni positive. Secondo le ultime indiscrezioni, il club intende rinnovare il contratto, considerando il giocatore incedibile. Questa decisione riflette l'importanza di Bartesaghi nel progetto rossonero e la volontà di consolidare la rosa per le prossime stagioni. Ecco le novità più recenti sul futuro del difensore milanista.
Il terzino sinistro del Milan Davida Bartesaghi continua con la sua ottima stagione con la maglia rossonera. L'italiano va verso il rinnovo. Le novità dal giornalista Nicolò Schira. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, i retroscena su Bartesaghi. Maignan e il rinnovo: le ultime. Polemiche sul rigore
Leggi anche: Pulisic, le ultime novità sul suo infortunio: ecco la decisione verso Lazio-Milan
Bartesaghi Milan, rinnovo in vista per il terzino rossonero? Il club lo blinda - Segui le ultimissime sui rossoneri Il calciomercato rossonero non è fatto solo di grandi colpi in entrata e trattative i ... milannews24.com
“Bartesaghi è ordine, diligenza, maturità da veterano e piede delicato nei cross; Palestra è esuberanza, uno contro uno, tecnica in corsa, caos che spariglia le carte in gioco.” La loro storia parla di un destino incrociato, a partire dalle gite in auto verso Zingonia x.com
Ma davvero i tifosi del #Milan soffrono di complesso di inferiorità verso l’#Inter Ma soprattutto: chi tra Pio #Esposito e #Bartesaghi #fblifestyles - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.