Mikaela Shiffrin vince l' oro nello slalom azzurre fuori podio
Mikaela Shiffrin ha conquistato l'oro nello slalom a Milano Cortina 2026, dopo aver dominato la prima manche e aver mantenuto il vantaggio fino alla fine. La campionessa statunitense ha dimostrato grande determinazione, mentre le azzurre sono uscite dal podio, lasciando spazio ad altre atlete. Durante la gara, Shiffrin ha affrontato le curve strette con precisione, confermando la sua abilità nel disciplina.
La prima manche dello slalom femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026 ha messo in evidenza una leadership netta di Mikaela Shiffrin, capace di imporre un tempo di riferimento che ha segnato il ritmo della gara. Il tracciato, essenziale e privo di trabocchetti evidenti, ha amplificato la differenza tra la campionessa statunitense e le rivali, già distanziate di margini notevoli. La classifica vede Shiffrin al vertice con distacchi consistenti sugli inseguitrici: soltanto Lena Duerr è riuscita a restare sotto il secondo di ritardo, chiudendo a 0,82 dal tempo leader. Duerr, già protagonista di una convincente prima manche in gigante, resta in corsa per la seconda manche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
