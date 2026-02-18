Mikaela Shiffrin ipoteca l’oro in slalom Equilibrio per il podio indietro le azzurre

Mikaela Shiffrin ha dominato la prima manche dello slalom femminile a Milano Cortina 2026, perché ha segnato il miglior tempo e si avvicina ancora di più alla medaglia d’oro. La campionessa americana, che aveva già perso alcune occasioni in passato, si mostra in grande forma e mette pressione alle rivali. Nel frattempo, le atlete italiane faticano a tenere il ritmo e si posizionano più indietro in classifica.

Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom femminile di Milano Cortina 2026. L'americana ipoteca così la medaglia d'oro, che finora le è sempre sfuggita in queste Olimpiadi. Un tracciato decisamente semplice, senza trabocchetti e dove Shiffrin ha decisamente fatto la differenza rispetto al resto del mondo, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. L'unica che è riuscita a rimanere sotto il secondo di distacco è la tedesca Lena Duerr, che ha accusato 82 centesimi di ritardo. Proprio come in gigante, Duerr è protagonista di un'ottima prima manche, ma da capire se poi reggerà la pressione nella seconda.