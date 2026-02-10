Una giovane atleta italiana ha sorpreso tutti nello slalom alle Tofane, superando Mikaela Shiffrin. È il suo debutto olimpico e già si fa notare per la freddezza e la velocità con cui ha affrontato le porte. La gara è finita con un risultato inaspettato, che mette in discussione le favorite. La ragazza si è lasciata alle spalle avversarie di grande livello e ha attirato l’attenzione di tutta l’Italia.

Una giovane atleta italiana ha inaugurato la sua partecipazione olimpica nel contesto della combinata a squadre, disputando lo slalom sulle Tofane e offrendo una prestazione caratterizzata da lucidità tattica e determinazione. L’esordio, maturato in una cornice competitiva molto elevata, ha evidenziato una capacità di leggere la gara e di sfruttare i propri margini di miglioramento. La portacolori Anna Trocker, 17enne proveniente dall’alto Adige, ha preso il testimone da Nicol Delago nella sessione iniziale della combinata a squadre, guidando il proprio team sulle strade tecniche della Olympia delle Tofane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Debutto : supera Mikaela Shiffrin nello slalom!

Approfondimenti su Tofane Slalom

Anna Trocker ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi Invernali e ha sorpreso tutti.

Mikaela Shiffrin si conferma protagonista nello slalom di Courchevel, stabilendo un vantaggio significativo grazie a una prima discesa impressionante.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Mikaela Shiffrin Run 2 Giant Slalom | Copper

Ultime notizie su Tofane Slalom

Anna Trocker, è un debutto da sogno! Tempo migliore di Mikaela Shiffrin in slalom!Anna Trocker ha fatto il proprio debutto alle Olimpiadi Invernali, cimentandosi nella slalom della neonata combinata a squadre: la 17enne altoatesina ha ... oasport.it

Clamoroso a Cortina, Shiffrin fuori dal podio con lo slalom: trionfano Raedler-Huber, Peterlini outLa combinata a squadre vede Mikaela finire giù dal podio, quarta con Johnson alle spalle delle austriache in trionfo davanti ad una strepitosa Aicher d'argento ... neveitalia.it

Mikaela Shiffrin ha mostrato sui social la sua schiena ipertrofica, una vera “tartaruga” di muscoli costruita per proteggere la colonna e reggere i carichi estremi dello sci. Dietro quel fisico scolpito c’è un lavoro mirato che va ben oltre l’estetica: https://fanpa.ge/h - facebook.com facebook