Mikaela Shiffrin vince l’oro nello slalom femminile. La sciatrice statunitense ha dominato lo slalom speciale, vincendo con oltre un secondo e mezzo di vantaggio. A secco nell’attuale edizione (uscita in combinata e finita undicesima in slalom), a secco anche a Pechino 2022, le Olimpiadi per lei sembravano essere diventate una maledizione dopo le due medaglie a Sochi 2014 e Pyeongchang 2018 (dove aveva vinto anche l’argento nella combinata). Invece la “regina” dello sci alpino, la più vincente della storia tra maschile e femminile, ha dominato sia la prima che la seconda manche, vincendo il primo oro dei suoi Giochi olimpici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il ritorno di Mikaela Shiffrin: è oro olimpico, dominato lo slalom speciale dopo 12 anni

