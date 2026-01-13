Nella prima manche dello slalom notturno di Flachau, Mikaela Shiffrin si posiziona in testa, mentre Camille Rast si trova al quarto posto. Le azzurre non sono riuscite a brillare come previsto, e il duello atteso tra le due campionesse sembra ancora lontano. La gara prosegue con l’incertezza di un risultato che potrebbe cambiare nella seconda manche.

Non c’è stato il tanto atteso duello nella prima manche dello slalom notturno di Flachau. Mikaela Shiffrin comanda la classifica, ma la grande rivale Camille Rast è solamente quarta. Al momento a contendere la vittoria all’americana ci provano soprattutto la connazionale Paula Moltzan e la padrona di casa Katharina Truppe. Una prima manche opaca per le azzurre, con Della Mea e Peterlini che non riescono a trovare il ritmo sui dossi, commettendo anche un paio di errori. Shiffrin dunque è al comando, ma non ha fatto il vuoto. La statunitense, come spesso le capita, è andata in progressione ed è stata la migliore nella seconda parte del tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mikaela Shiffrin in testa allo slalom di Flachau, Rast insegue. Le azzurre non brillano

