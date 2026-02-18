LIVE Sci alpino Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA | Shiffrin ipoteca l’oro caos per il podio

Katharina Gallhuber si trova in 17ª posizione a 2 secondi dal primo dopo la prima manche dello slalom femminile alle Olimpiadi, un risultato che rischia di compromettere le sue speranze di medaglia. La gara è iniziata da poco e le atlete stanno facendo vedere tutte le loro capacità sulla neve di Pechino. Mikaela Shiffrin, invece, sta facendo il possibile per ipotecare la vittoria, lasciando intravedere un’ottima prestazione che potrebbe portarla sul gradino più alto del podio. La tensione cresce mentre le concorrenti si preparano alla seconda manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.32 L’austriaca Katharina Gallhuber è 17ma a 2.57. Distacchi enormi adesso. 10.31 La svizzera Eliane Christen è 16ma a 2.50. 10.29 La canadese Laurence St-Germain è 15ma a 2.26. 10.28 Subito fuori la lettone Dzenifera Germane: inforcata. 10.27 Troppo rotonda Lara: curvava dove le altre andavano diritte. 13ma a 2.01. Purtroppo questo pendio non è adatto a lei per lo slalom, serve tanta più potenza. Oppure la classe della Shiffrin. 10.26 La prossima a partire sarà Lara Della Mea. 10.25 La classifica dopo le prime 15: 1 Mikaela Shiffrin – Stati Uniti – 47. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin ipoteca l’oro, caos per il podio LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin a caccia dell’oro 12 anni dopo! Della Mea outsiderMikaela Shiffrin ha iniziato la sua gara di slalom femminile a Cortina, spinta dalla voglia di conquistare il oro alle Olimpiadi dopo 12 anni. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin fa il vuoto, quinta ColturiMikaela Shiffrin domina il miglioramento della sua prestazione e conquista il primo posto nello slalom femminile alle Olimpiadi, mentre Martina Colturi si posiziona quinta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Brignone immensa, è medaglia d'oro anche in gigante: rivivi il LIVE!; LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: Meillard regala l’oro alla Svizzera dopo 78 anni! Bene Saccardi; Sci alpino oggi 15 febbraio: slalom gigante femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo. Quando lo sci alpino oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari slalom femminile, streaming, pettorali di partenzaSiamo pronti per vivere l'ultimo appuntamento dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stiamo parlando, infatti, dello slalom ... oasport.it LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin a caccia dell’oro 12 anni dopo! Della Mea outsiderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist dello slalom femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live ... oasport.it ULTIMO APPUNTAMENTO Avete ancora voglia di sci alpino a #MilanoCortina2026 Perfetto: perché oggi c’è lo slalom femminile sull'Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo! Italia al via con Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker! p facebook Neanche il tempo di esultare per l’oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lille x.com