Maltempo in Calabria Sicilia e Sardegna uomini e mezzi Anas impegnati sulle statali colpite – Il video

Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ha attivato interventi di emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna a causa del maltempo provocato dal ciclone Harry. Da oltre 24 ore, uomini e mezzi sono impegnati a gestire le criticità lungo le statali, tra cui cadute di alberi, frane ed esondazioni, per garantire la sicurezza e la circolazione nelle zone più colpite.

(Agenzia Vista) Calabria, 21 gennaio 2026 "Anas (Gruppo FS Italiane) è impegnata da oltre 24 ore per fronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare sul Sud Italia e sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade. In allerta fin dai giorni scorsi per l’emergenza annunciata, le centrali operative Anas in attività H24, in queste ore di massima criticità, stanno svolgendo un continuo scambio informativo con le Prefetture, le Protezioni civili regionali e Nazionale, i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali.🔗 Leggi su Open.online

Ciclone Harry, arriva la conta dei danni: oltre un miliardo in Sicilia. Colpite anche la Sardegna e Calabria – I videoIl ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con una stima superiore a un miliardo di euro.

Ciclone Harry, Salvini: “chiesto stato d’emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna Sicilia”: ancora maltempo e nubifragiIl ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.

