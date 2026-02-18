Migranti trovati morti sulle coste tirreniche Schlein

Schlein denuncia che il recente naufragio nel Tirreno ha causato la morte di diversi migranti, trovati senza vita sulle spiagge. Le autorità hanno recuperato i corpi di uomini e donne, molti dei quali erano ancora legati ai gommoni affondati. Questi tragici incidenti sono avvenuti mentre tentavano di raggiungere le coste italiane in cerca di speranza. Le operazioni di salvataggio sono state difficili e hanno portato alla scoperta di più vittime nelle zone di Calabria e Sicilia. Le autorità indagano sulle cause di questi incidenti.

Tragedia nel Tirreno: Naufragi e Corpi Ritrovati Scuotono le Coste Italiane. Il mare tirreno restituisce corpi di migranti, vittime di naufragi avvenuti nelle ultime settimane lungo le coste di Calabria e Sicilia. Le tempeste e il ciclone Harry hanno reso ancora più pericoloso il viaggio verso l'Europa, sollevando interrogativi urgenti sulla gestione dei flussi migratori e sulla necessità di rafforzare i soccorsi in mare. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso profonda preoccupazione, sottolineando l'inaccettabilità di queste tragedie. Quattro cadaveri di migranti trasportati dalla mareggiata sulle spiagge della Calabria, è la scia di morti del ciclone Harry. La certezza non c'è, probabilmente mai ci sarà, eppure unendo i puntini il risultato sembra piuttosto chiaro: da giorni il mare di fronte le coste del Tirreno cosentino continua a far emerge corpi. Due nuove tragedie nel Mediterraneo, due stragi di migranti. Un bambino e una donna sono stati trovati morti al largo della costa sud-orientale dell'isola greca di Ikaria, nel Mar Egeo settentrionale, dopo l'affondamento di un'imbarcazione con a bordo oltre 50