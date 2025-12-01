Trovati morti due velisti al largo delle coste del Madagascar | Ipotesi attacco pirata
Pirateria in ripresa nell’Oceano Indiano, trovati morti due velisti al largo delle coste del Madagascar L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Radio1 Rai. . #Firenze Si fa strada l'ipotesi del femminicidio-suicidio per Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, marito e moglie trovati morti in casa. A dare l’allarme è stato il figlio. Giuseppe Lisi #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Franco Giorgi e Gianna Di Nardo: chi erano i coniugi trovati morti a Firenze Vai su X
Due velisti trovati morti sulla barca a largo del Madagascar. Le autorità: «Uccisi dai pirati del mare» - La velista australiana Deirdre "Cookie" Sibly e il suo compagno sono morti in circostanze misteriose sulla loro barca a vela al largo ... Secondo msn.com