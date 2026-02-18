Migranti recuperato un corpo adavere a Custonaci nel Trapanese

Un corpo senza vita è stato trovato nel mare di Custonaci, nel Trapanese, a causa di un incidente avvenuto ieri sera. I vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Frassino per recuperare la salma, che galleggiava a pochi metri dalla riva.

(Adnkronos) – Ancora un cadavere restituito dal mare nel Trapanese. Il corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco intervenuti ieri sera nella frazione di Frassino, a Custonaci. L'intervento, su richiesta dei carabinieri, è scattato intorno alle 19.45. Sul posto anche personale della Capitaneria di porto di San Vito Lo Capo. Le operazioni sono terminate intorno alle 22.30. La salma in avanzato stato di decomposizione sarebbe di un migrante. Già nei giorni scorsi altri corpi erano stati riaffiorati in mare a Marsala, Trapani e Pantelleria. Potrebbero essere vittime di naufragi fantasma avvenuti nel Mediterraneo centrale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

