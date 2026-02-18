Migranti recuperato un corpo adavere a Custonaci nel Trapanese
Un corpo senza vita è stato trovato nel mare di Custonaci, nel Trapanese, a causa di un incidente avvenuto ieri sera. I vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Frassino per recuperare la salma, che galleggiava a pochi metri dalla riva.
(Adnkronos) – Ancora un cadavere restituito dal mare nel Trapanese. Il corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco intervenuti ieri sera nella frazione di Frassino, a Custonaci. L'intervento, su richiesta dei carabinieri, è scattato intorno alle 19.45. Sul posto anche personale della Capitaneria di porto di San Vito Lo Capo. Le operazioni sono terminate intorno alle 22.30. La salma in avanzato stato di decomposizione sarebbe di un migrante. Già nei giorni scorsi altri corpi erano stati riaffiorati in mare a Marsala, Trapani e Pantelleria. Potrebbero essere vittime di naufragi fantasma avvenuti nel Mediterraneo centrale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Ragazza dispersa nel lago di Como, recuperato il corpo
Leggi anche: Laura Vietri trovata morta nel lago ghiacciato, il corpo recuperato da un escursionista: chi era la donna abruzzese ritrovata in Valle d'AostaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Migranti, ancora un cadavere restituito dal mare nel Trapanese; Cimitero Mediterraneo: così il mare sta restituendo i corpi di decine di migranti; Dramma in Calabria, dalle mareggiate i corpi dei migranti; Recuperato un altro cadavere in mare a Tropea, indaga la procura: l'ipotesi è che si tratti di un nauf.
Cimitero Mediterraneo: così il mare sta restituendo i corpi di decine di migrantiSono in tutto 13, per il momento, i cadaveri senza nome ritrovati a riva o sulle spiagge di Calabria e Sicilia, sferzate dalle mareggiate. Il drammatico ... avvenire.it
Cadavere avvistato in mare a Tropea, altri tre corpi trovati nel Tirreno cosentino. Migranti vittime di un naufragio?TROPEA (VV)/ Il cadavere di una donna è stato avvisato in mare di fronte alla spiaggia Le Roccette a Tropea, nel vibonese. Ad avvistare il corpo sono stati gli studenti di un istituto della zona. Su ... giornaledicalabria.it
Laboratori, Centro per le Famiglie e progetti per migranti e giovani nel complesso recuperato con 2,4 milioni del PON Legalità facebook
Negli ultimi giorni altri corpi, verosimilmente di migranti, sono stati recuperati davanti alle coste di Trapani e di Pantelleria x.com