Laura Vietri trovata morta nel lago ghiacciato il corpo recuperato da un escursionista | chi era la donna abruzzese ritrovata in Valle d' Aosta
È Laura Vietri, 32 anni, residente a L’Aquila, la giovane trovata senza vita il 23 dicembre in un laghetto di località Pilaz, a Champoluc, in Val d’Ayas (Valle d’Aosta). La procura di Aosta non ha ancora rilasciato il nullaosta per i funerali: l’obiettivo è chiarire con precisione cause e. 🔗 Leggi su Today.it
