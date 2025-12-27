È Laura Vietri, 32 anni, residente a L’Aquila, la giovane trovata senza vita il 23 dicembre in un laghetto di località Pilaz, a Champoluc, in Val d’Ayas (Valle d’Aosta). La procura di Aosta non ha ancora rilasciato il nullaosta per i funerali: l’obiettivo è chiarire con precisione cause e. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Laura Vietri trovata morta nel lago ghiacciato, il corpo recuperato da un escursionista: chi era la donna abruzzese ritrovata in Valle d'Aosta

Laura Vietri morta nel lago ghiacciato in Valle D'Aosta, il pub con gli amici e la passeggiata: poi il dramma. Aveva 32 anni - Era brava nel lavoro, riusciva con il proprio carattere tenace, solare, genuino a coordinare il lavoro all'interno della struttura ricettiva dove prestava servizio. ilmessaggero.it