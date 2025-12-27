Laura Vietri trovata morta nel lago ghiacciato il corpo recuperato da un escursionista | chi era la donna abruzzese ritrovata in Valle d' Aosta

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Laura Vietri, 32 anni, residente a L’Aquila, la giovane trovata senza vita il 23 dicembre in un laghetto di località Pilaz, a Champoluc, in Val d’Ayas (Valle d’Aosta). La procura di Aosta non ha ancora rilasciato il nullaosta per i funerali: l’obiettivo è chiarire con precisione cause e. 🔗 Leggi su Today.it

laura vietri trovata morta nel lago ghiacciato il corpo recuperato da un escursionista chi era la donna abruzzese ritrovata in valle d aosta

© Today.it - Laura Vietri trovata morta nel lago ghiacciato, il corpo recuperato da un escursionista: chi era la donna abruzzese ritrovata in Valle d'Aosta

Leggi anche: È Laura Vietri la 32enne morta dopo essere caduta in un lago ghiacciato in Valle d’Aosta: attesa per l’autopsia

Leggi anche: L'auto parcheggiata vicino a casa e l'ultima cena con i colleghi: com'è morta Laura Vietri, trovata senza vita nel lago ghiacciato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

È Laura Vietri la 32enne morta dopo essere caduta in un lago ghiacciato in Valle d'Aosta: attesa per l'autopsia; Aquilana trovata morta in un lago in Valle d’Aosta: si chiamava Laura Vietri; L'auto parcheggiata vicino a casa e l'ultima cena con i colleghi: com'è morta Laura Vietri, trovata senza vita nel lago ghiacciato; Val d'Aosta, aquilana trovata morta in un laghetto.

laura vietri trovata mortaLaura Vietri morta nel lago ghiacciato in Valle D'Aosta, il pub con gli amici e la passeggiata: poi il dramma. Aveva 32 anni - Era brava nel lavoro, riusciva con il proprio carattere tenace, solare, genuino a coordinare il lavoro all'interno della struttura ricettiva dove prestava servizio. ilmessaggero.it

laura vietri trovata mortaTrovata senza vita nel lago ghiacciato, come è morta Laura Vietri: l'auto parcheggiata a 100 metri da casa e l'ultima cena con i colleghi - Laura Vietri era una 32enne originaria di Santa Barbara, frazione de L'Aquila, impiegata come stagionale in un locale sulle piste da sci a Champoluc, in Valle d'Aosta. leggo.it

laura vietri trovata mortaÈ Laura Vietri la 32enne morta dopo essere caduta in un lago ghiacciato in Valle d’Aosta: attesa per l’autopsia - Si chiamava Laura Vietri la 32enne trovata morta il 23 dicembre dopo essere caduta in un lago ghiacciato in Valle d'Aosta, dove lavorava come stagionale ... fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.