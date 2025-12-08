Ragazza dispersa nel lago di Como recuperato il corpo

(Adnkronos) – Intorno alle 23 di ieri è stato recuperato il corpo della ragazza di 22 anni dispersa dalle 18 di ieri nel Comune di Ossuccio, nel comasco. In cura presso il centro psicosociale, di lei erano stati ritrovati effetti personali lungo il pontile che dà sul lago di Como.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

