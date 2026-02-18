Secondo un sondaggio recente, il 76% degli italiani vuole espellere i migranti condannati, mettendo in crisi il fronte della sinistra che predica l’accoglienza indiscriminata. La richiesta cresce tra chi si sente insoddisfatto delle politiche di integrazione e teme un aumento dei problemi sociali. Molti cittadini si sono espressi contro le politiche troppo permissive, chiedendo norme più rigide e controlli più severi. Questi dati mostrano un’Italia più divisa su come gestire l’immigrazione rispetto a quanto si pensasse fino a ora.

L’Italia che racconta la sinistra, quella del “ accogliamoli tutti ”, quella che vorrebbe che ogni straniero si trasferisse in Italia, non esiste. Gli italiani sono sempre stati un popolo accogliente, hanno sempre aperto le proprie porte a chiunque abbia voluto vivere in questo Paese, ma la condizione è sempre stata che ci dev’essere necessariamente rispetto. Da troppi anni gli italiani vedono varcare i confini del Paese a soggetti che non hanno diritto di entrarvi, che una volta arrivati non si integrano e che, peggio, compiono reati e minano la sicurezza del territorio. È sbagliato generalizzare sia in un senso che nell’altro, per questo motivo è necessario che chi non ha i requisiti lasci l’Italia per fare in modo che chi, invece, ha il diritto all’assistenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, lo schiaffo alla sinistra buonista: il 76% degli italiani chiede l’espulsione dei condannati

Leggi anche: Migranti, Piantedosi rilancia la linea della fermezza: flussi regolati. E smonta la liturgia della sinistra buonista sulle risorse che salvano la patria

«Espulsioni più veloci dei migranti condannati»Un nuovo decreto punta a velocizzare le espulsioni dei migranti condannati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.